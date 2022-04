L’assistante du ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, remet symboliquement 200 tonnes de riz à l'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Meynardo Los Banos Montealegre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Par délégation du Premier ministre, le 1er avril à Hanoï, l’assistante du ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a remis symboliquement 200 tonnes de riz, d'une valeur de près de 100.000 dollars, à la partie philippine. Il s’agit d’un don du Vietnam pour aider les Philippines à surmonter les conséquences du typhon Rai.



La cérémonie a eu lieu au siège du ministère vietnamien des Affaires étrangères, en présence de l’ambassadeur des Philippines au Vietnam et de représentants de différents organes vietnamiens.



L’assistante du ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a souligné que ce don de riz témoignait des sentiments du gouvernement et du peuple vietnamiens pour les sinistrés du typhon Rai, ainsi que leur volonté de renforcer constamment le partenariat stratégique entre le Vietnam et les Philippines.



Au nom du gouvernement et du peuple des Philippines, Meynardo Montealegre, ambassadeur des Philippines au Vietnam, a sincèrement remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur soutien précieux. Selon lui, il s’agit d’un soutien tangible du Vietnam aux Philippines dans les moments difficiles. L’ambassadeur a affirmé que les Philippines travailleraient en étroite collaboration avec le Vietnam pour mener à bien les procédures nécessaires et distribuer rapidement le riz donné aux personnes dans les zones touchées.-VNA