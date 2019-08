Hanoi, 15 août (VNA) - À la nouvelle du typhon Lekima causant de lourdes pertes humaines et matérielles des habitants à l’Est de Chine, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a adressé le 15 août, un message de condoléances au conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi.

Photo ; Xinhua/VNA

L’agence de presse chinoise Xinhua a annoncé que le typhon Lekima avait touché environ 12,88 millions de personnes dans neuf régions de la Chine à partir du 13 août, citant le ministère de la Gestion des urgences.

Environ 2 millions de personnes dans les provinces du Zhejiang, du Jiangsu, du Shandong, d'Anhui, du Fujian, du Hebei, du Liaoning et de Jilin ainsi que dans la ville de Shanghai ont été relogées, a annoncé le ministère.

Près de 13.000 maisons se sont effondrées et quelque 119.000 ont été endommagées, tandis que 996.000 hectares de cultures ont été touchés par le typhon.

Lekima a atterri vers 10h45 le 10 août dans la ville de Wenling, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Il a effectué un deuxième atterrissage à 20h50 le 11 août sur la côte de Qingdao dans la province du Shandong.- VNA