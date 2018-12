Le 22 décembre, un tsunami s’est produit dans les provinces indonésiennes de Banten et de Lampung, en Indonésie causant de lourds dégâts humains et matériels dans ce pays. Photo : BPBD Serang / VNA)

Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Nguyen Phu Trong, et le Premier ministre, Nguyen Xuan Phuc, ont présenté le 23 décembre leurs condoléances au président indonésien, Joko Widodo, à la suite des énormes pertes humaines et matérielles causées par le tsunami qui a dévasté les provinces indonésiennes de Banten et de Lampung le 22 décembre.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a également présenté ses condoléances au président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, Zulkifli Hasan.

Les dirigeants vietnamiens ont adressé leurs sincères condoléances aux dirigeants indonésiens pour les lourdes pertes causées par la catastrophe naturelle survenue trois mois seulement après le séisme et le tsunami dans la province de Sulawesi.

Ils ont également exprimé la solidarité et la volonté du peuple vietnamien à être à partager des difficultés avec le peuple indonésien, en espérant que le peuple indonésien surmontera rapidement les conséquences de la catastrophe et reviendra à une vie normale.

Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a également adressé ses condoléances au ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi.-VNA