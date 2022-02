Panorama du symposium. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L’Académie politique nationale Hô Chi Minh a tenu mercredi 9 février à Hanoï un symposium sur Truong Chinh, ancien secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, architecte du Renouveau.

Cette acitivité vise à célébrer le 115e anniversaire de la naissance de Truong Chinh (9 février), un communiste exemplaire, un dirigeant exceptionnel du Parti et de la révolution vietnamienne, un excellent élève du Président Hô Chi Minh, a déclaré le professeur associé et docteur Lê Van Loi, directeur adjoint de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh.

Il a déclaré que cet événement était significatif, contribuant à encourager les cadres, les membres du Parti et les habitants, en particulier les jeunes, à poursuivre les traditions révolutionnaires.

Truong Chinh a toujours osé penser, agir et prendre des responsabilités, oeuvrant pour l'indépendance nationale et le socialisme, la liberté et le bonheur du peuple, a affirmé Le Van Loi, souignant que Truong Chinh était l’architecte du Renouveau du pays.

Dans leurs interventions, des participants ont également insisté sur les contributions importantes de Truong Chinh à l’œuvre révolutionnaire du Parti et du pays, notamment au Renouveau.

Architecte du Renouveau, Truong Chinh a remis le Vietnam sur les rails du développement. Lancée il y a plus de 30 ans, sa politique de Renouveau a transformé ce pays meurtri en l’une des économies les plus convoitées par les investisseurs. - VNA