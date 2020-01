La ville de Hue reçoit pour la 2e fois le titre "Ville de tourisme propre de l'ASEAN". Photo: ndh

Hanoï (VNA)Trois villes vietnamiennes que sont Vung Tau, Quy Nhon et Huê ont reçu le prix du tourisme propre de l’ASEAN 2020.



La cérémonie de remise des prix s’est tenu le 16 janvier à Brunei dans le cadre du forum du tourisme de l’Asie du Sud-Est (ATF 2020).



Ce prix prestigieux de l'Association des pays de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) vise à honorer et développer la marque de villes et localités de la région ayant des services touristiques de haute qualité.



Pour être reconnues "Ville touristique propre de l’ASEAN", les villes doivent remplir 7 critères que sont: bonne gestion générale de l'environnement ; rues propres et hygiéniques; bonne gestion des déchets et des eaux usées; autorités locales et communauté ayant le sens de la protection de l'environnement et de l'assainissement des rues; beaucoup d'espaces verts; bonnes conditions pour assurer la sécurité sanitaire et urbaine des touristes; infrastructures et équipements touristiques adaptés et aux normes ...



En 2018, les villes de Huê, Hoi An et Da Lat avaient également été nommées "Ville de tourisme propre de l'ASEAN". -CPV/VNA