La scène de l'attaque contre le siège du Comité populaire de la commune de Ea Ktur, district de Cu Kuin. Photo: VNA

Dak Lak (VNA) - La police de Dak Lak a annoncé le 15 juillet avoir arrêté trois suspects particulièrement recherchés pour leur implication dans l'affaire de "terrorisme contre l'administration populaire" survenue le 11 juin dans cette province des Hauts Plateaux du Centre.



Il s'agit de Y Ju Niê, né en 1968, domicilié dans le village de Kang, commune d'Ea Knuêc, district de Krông Pac; de Nay Yên, né en 1970, domicilié dans le village d'Ea Klok et de Nay Tam, né en 1974, domicilié dans le village d'Adrong Diêt, commune de Cu Pong, district de Krông Buk.



Ces personnes avaient directement participé à l'attaque contre les sièges des Comités populaires des communes de Ea Tieu et de Ea Ktur, district de Cu Kuin, le 11 juin 2023.



La police de Dak Lak sont actuellement à la recherche des trois autres personnes impliquées dans cette affaire, à savoir : Y Khing Liêng, né en 1992, domicilié dans la commune de Hoa Son, district de Krông Bông; Nay Duonng, né en 1968, domicilié dans le village d'Ea KLok, commune de Cu Pong, district de Krông Buk; et Y Hoal Êban, né en 1970, domicilié dans le village de Map, bourg d'Ea Pôk, district de Cu M'gar.



Le 11 juin, des tirs avaient été dirigés contre les sièges des Comités populaires des communes de Ea Tieu et Ea Ktur (district de Ce Kuin, province de Dak Lak), qui abritent les locaux de la police communale, tuant neuf personnes et faisant deux blessés.



Selon le ministère de la Sécurité publique, il s'agissait d'un attentat terroriste contre l'administration populaire, avec des conséquences particulièrement graves. -VNA