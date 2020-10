Photo d'illustration.



Hanoï (VNA) - Selon le consulat général de Suisse à Ho Chi Minh, l'Association médicale helvéto-vietnamienne (HELVIETMED) a informé que trois scientifiques ont été récompensés par le Prix Alexandre Yersin 2020 pour leurs publications médicales exceptionnelles.

Ce sont la médecin Nguyen Thi Kim Phuong et ses collègues de l'hôpital obstétrique et pédiatrique à Da Nang, le docteur Ngo Tat Trung et ses collègues de l'hôpital 108 à Hanoï, le médecin Dang Quang Vinh et ses collègues de l'hôpital My Duc à Ho Chi Minh-Ville.

Le consul général de Suisse dans la mégapole du Sud, Martin Maier leur offrira une récompense unitaire d'une valeur de 30 millions de dongs et le certificat.



Le Prix Alexandre Yersin pour des publications médicales exceptionnelles est une récompense pour les scientifiques médicaux vietnamiens. Les recherches doivent être menées au Vietnam et animées par des Vietnamiens. L'idée principale est d'encourager la force interne de la recherche médicale vietnamienne et, d'autre part, de "promouvoir" des scientifiques et des recherches significatives.



Le prix Alexandre Yersin a été créé en l'honneur du docteur Alexandre Émile - John Yersin (1863 - 1943), qui a découvert le bacille de la peste nommé Yersinia Pestis en son honneur. Ses recherches ont apporté des contributions fondamentales à la médecine, en particulier en ce qui concerne les maladies infectieuses, en aidant à éradiquer certaines maladies et à sauver des millions de personnes dans le monde. -VNA