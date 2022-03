Le Vietnam est l'un des cinq pays les plus touchés par le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est l'un des cinq pays les plus touchés par le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer. Le delta du Mékong est l'un des trois deltas les plus vulnérables au changement climatique et Ho Chi Minh-Ville, étroitement associée à cette région, ne fait pas exception.

Selon le Département général de météorologie et d'hydrologie, l’ENSO continuera à rester dans l'état de La Nina au cours des quatre à cinq premiers mois de 2022. L'intrusion d'eau salée et les marées hautes dans le Sud se démeurent sérieusement lorsque le débit en amont du fleuve Mékong vers le delta du Mékong diminue et est inférieur à la moyenne enregistrée ces dernières années.

Le Comité national de pilotage de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles, qui a tenu la semaine dernière une conférence, a également prévu que cette année, les tempêtes irrégulières se produiront plus tôt et plus souvent.

Le delta du Mékong est l'un des trois deltas les plus vulnérables au changement climatique. Photo: VNA

S'exprimant lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la réponse au changement climatique et la restauration de la nature devaient devenir la plus haute priorité dans toutes les politiques de développement. Le Vietnam s’est également engagé à réduire ses émissions nettes à zéro d'ici 2050.

Pour mettre en œuvre cet engagement, il faut valoriser la mentalité d’adaptation proactive, promouvoir le développement économique régional et renforcer les liens régionaux.

Ces trois piliers sont très importants, créant un cadre pour l'élaboration de mécanismes et politiques révolutionnaires pour le développement du delta du Mékong.-VNA