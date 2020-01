Les chefs de délégations participent à la SEOM 1/51. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La première conférence restreinte des hauts responsables de l'Économie de l'ASEAN (SEOM 1/51) a lieu du 12 au 14 janvier à Hanoï.

Organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce en collaboration avec les organes concernés, il s'agit d'un événement important dans le pilier économique de l'ASEAN durant le mandat de la présidence vietnamienne du bloc en 2020.

Le Vietnam a fixé trois orientations prioritaires pour le pilier économique de l'ASEAN en 2020 : promouvoir les liens et la connexion économique intra-aséanienne, renforcer le partenariat pour la paix et le développement durable, améliorer l'adaptation et l'efficacité des activités de l'ASEAN.

Le Vietnam a également élaboré et collecté les initiatives, les priorités et le plan de coopération concret pour en discuter avec les pays de l'ASEAN lors de la SEOM 1/51. -VNA