Nguyen Phuong Thao du lycée d’excellence des sciences naturelles de l’Université nationale de Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Les quatre élèves vietnamiens participant aux Olympiades internationales de biologie en Iran ont tous remporté des médailles : trois d'or et une d'argent.

Les trois médailles d’or sont revenues à Nguyen Phuong Thao du lycée d’excellence des sciences naturelles de l’Université nationale de Hanoi ; Tran Thi Minh Anh, du lycée d’excellence de Tran Phu de la ville de Hai Phong et Hoang Minh Trung du lycée d’excellence de Lam Son de la province de Thanh Hoa. Une seule médaille d’argent a été remportée par Hoang Van Dong du lycée d’excellence de Nguyen Trai de la province de Hai Duong.

Il s’agit de la victoire la plus importante du Vietnam lors de ses participations aux olympiades internationales de biologie. Particulièrement, Nguyen Phuong Thao a remporté le total de note le plus élevé et s’est vu attribuer le titre «Le premier vainqueur » (The first winner).

Les Olympiades internationales de biologie 2018 en Iran ont réuni 261 candidats venus de 71 pays et territoires. -VNA