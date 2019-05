De gauche à droite : Trois lauréats du Premier prix du concours mondial d’informatique bureautique Microsoft Office Specialist World Championship 2019 : Le Khang Hieu, Nguyen Luu Hoang Anh et Tran Hoang Anh. Photo : internet

Hanoi (VNA) – Le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a organisé le 21 mai à Hanoi la cérémonie de remise des prix du concours d'informatique bureautique Microsoft Office Specialist World Championship 2019 (MOSWC) au Vietnam.

Trois lauréats du Premier prix sont Nguyen Luu Hoang Anh du lycée Dinh Thien Ly (Ho Chi Minh-Ville), Le Khang Hieu du lycée Doan Thi Diem Greenfield (Hung Yen) et Tran Hoang Anh de l’Ecole supérieure du commerce extérieure (Hanoi).

Ils représenteront le pays à la finale de ce concours qui aura lieu aux Etats-Unis le 28 juillet prochain.

Le comité d’organisation a aussi honoré 60 autres individus, dont six le Deuxième prix, neuf le Troisième prix et 45 le Prix d’encouragement.

Cette année, la phase éliminatoire du concours MOSWC au Vietnam avait attiré plus d’un millier d’élèves et étudiants venus de près de 105 universités, instituts, collèges et lycées du pays.

Le MOSWC est une compétition annuelle qui rassemble des centaines de milliers d'adolescents du monde passionnés par les applications Microsoft Office Word, Excel et PowerPoint. Il s’agissait de la 10e session de ce concours au Vietnam, et le MOSWC est toujours le plus grand concours international d'informatique à l'échelle nationale. -VNA