Hanoi (VNA) - Treize scientifiques vietnamiens figurent dans le classement mondial des scientifiques avec leurs excellentes réalisations dans la publication scientifique annoncé par le site Research.com, un portail prestigieux pour les scientifiques du monde entier.

Les scientifiques vietnamiens sont honorés dans 7 domaines : informatique, ingénierie et technologie, sciences de l'environnement, science des matériaux, génie mécanique et aérospatial, médecine communautaire, sciences sociales et humaines.

Le Professeur et Docteur en sciences Nguyên Dinh Duc (Université nationale de Hanoï). Photo: uet.vnu.edu.vn

Il s’agit du Professeur et Docteur en sciences Nguyên Dinh Duc, du Professeur associé et Docteur Lê Hoàng Son, du Professeur et Docteur Pham Hung Viêt et du Professeur associé et Docteur Tu Binh Minh (Université nationale de Hanoï), du Docteur Hoang Nhât Duc (Université Duy Tân), du Professeur et Docteur Hoang Van Minh (Université de santé publique), du Professeur Nguyên Van Hiêu (Université Phenikaa).

Le classement comprend également sept autres scientifiques vietnamiens. Ils sont le Professeur associé et Docteur Nguyên Xuân Hùng et le Docteur Phung Van Phuc (Université de technologies de Hô Chi Minh-Ville), les Professeurs associés et Docteurs Nguyên Thoi Trung et Thai Hoàng Chiên (Université Tôn Duc Thang), Trân Xuân Bach (Faculté de la Médecine de Hanoï) et le Professeur associé et Docteur Bui Quôc Tinh (Université des technologie de Tokyo – Japon).

Pour ce classement, Research.com a examiné les données de 166.880 scientifiques dans le monde avec la meilleure productivité en matière de publications et de citations. Le classement comprend 24 domaines. –VNA