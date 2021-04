Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - L'Association vietnamienne des communications numériques (Vietnam Digital Communications Association - VDCA) a lancé mardi 6 avril dans la ville de Da Nang le vote pour les Vietnam Digital Awards 2021 (VDA 2021 - Transformation numérique au Vietnam).

Ces prix honorent les réalisations exceptionnelles de particuliers, entreprises, services et agences publics en matière de transformation numérique, notamment les produits technologiques "Make in Vietnam" pour les présenter sur les marchés national et international.

Lors de la cérémonie de lancement, le président la VDCA Nguyen Minh Hong a également déclaré que le Prix ‘’Vietnam Digital Awards’’ était annuellement organisé pour contribuer à la bonne mise en œuvre de la Résolution du Bureau politique sur la quatrième Révolution industrielle.

A cette occasion, il a appelé les ministères, secteurs, localités, associations, entreprises et toute la société à participer à l'accélération de la transformation numérique au Vietnam.

Organisés annuellement depuis 2018, à ce jour, les VDA ont reçu près de 800 dossiers de candidature et récompensé 200 initiatives et organisations exemplaires dans la transformation numérique.

Les organisateurs de l’édition 2021 recevront les dossiers de candidature jusqu'à fin juillet via le portail en ligne à l'adresse www.vda.com.vn. La cérémonie de remise des prix est prévue en octobre 2021. -VNA