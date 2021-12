Hanoi (VNA) - L'innovation dans la formation professionnelle en association avec la transformation numérique et l'augmentation de l'application des technologies de l'information dans les activités de formation professionnelle est considérée comme une mesure importante pour fournir au marché du travail des ressources humaines de haute qualité, tout en profitant des opportunités offertes par la 4e Révolution industrielle.

L'un des contenus de la transformation numérique dans l'enseignement professionnel est la mise en œuvre d'activités éducatives dans l'environnement numérique, qui améliore l'efficacité de la gestion et élargit les méthodes et les opportunités d'accès à l'enseignement professionnel grâce à l'innovation dans les méthodes d'enseignement, d'apprentissage, d’examen et d'évaluation.

Pham Vu Quoc Binh, directeur général adjoint de la Direction générale de l'enseignement professionnel du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a affirmé que la transformation numérique dans l'enseignement professionnel est le processus d'intégration et d'application des technologies numériques.

Le professeur associé Do Van Dung, ancien recteur de l'Université d'enseignement technique de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la transformation numérique pour l'enseignement professionnel est un facteur vital, contribuant à l'adaptation, à la réduction des coûts, à l'augmentation de la compétitivité, à l'amélioration de l'efficacité des activités éducatives.

L'une des solutions importantes où de nombreux établissements d'enseignement professionnel se concentrent est l'accélération de la transformation numérique, la modernisation des installations et des équipements et le renouvellement des programmes et des méthodes de formation, en établissant des liens étroits avec les entreprises pour développer des programmes, organiser la formation et transférer des technologies modernes.

Actuellement, les établissements d'enseignement professionnel du pays ont commencé à appliquer les technologies et le matériel d'apprentissage numérique, à numériser des documents et certaines écoles coopèrent avec d’autres organisations pour utiliser la bibliothèque numérique. - VNA