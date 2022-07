Tran Sy Thanh a été élu au poste de président du Comité populaire de la capitale pour le mandat 2021-2026. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 22 juillet, lors de la 8e réunion du Conseil populaire municipal de Hanoï, Tran Sy Thanh, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, a été élu au poste de président du Comité populaire de la capitale pour le mandat 2021-2026.



Affirmant que c'était un honneur et une grande responsabilité, Tran Sy Thanh s’est engagé à faire de son mieux pour que Hanoï devienne une ville agréable pour vivre.



Dans les temps à venir, Hanoï donnera la priorité à la création de percées dans trois domaines que sont la modernisation et le développement rapide et synchrone du système d'infrastructures socio-économiques; le perfectionnement des mécanismes et des politiques, le renforcement de l’application des lois, l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance sociale; ainsi que le développement des ressources humaines…



Selon une décision du Bureau politique, à partir du 14 juillet, Tran Sy Thanh, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, Auditeur général d’Etat, n’occupe plus le poste de secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti au sein de l’Audit d’Etat, pour occuper le poste de secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Hanoï pour le mandat 2020-2025. Il a été présenté comme candidat aux élections du président du Comité populaire de Hanoï.



En juin dernier, le Comité central du Parti avait décidé d’exclure du Parti Chu Ngoc Anh, membre du Comité central, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Hanoï, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire de Hanoï à l’époque. Chu Ngoc Anh a été mis en examen et placé en détention provisoire pour “Violations des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et du gaspillage”. -VNA