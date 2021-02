A l'aéroport de Noi Bai. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Les dirigeants de la Corporation des aéroports du Vietnam (ACV) ont déclaré que face au développement compliqué de l'épidémie de COVID-19, ACV a activement coordonné avec les centres locaux de contrôle des maladies pour prélever des échantillons de dépistage de tous les agents et employés à l'aéroport.



Jusqu'à présent, tout le personnel de quatre aéroports internationaux que sont Tan Son Nhat, Cam Ranh, Can Tho, Lien Khuong et de l'aéroport de Vinh est négatif au SARS-CoV-2.

Les dirigeants de l'ACV ont également annoncé la poursuite des tests dans les prochains jours de tout le personnel des 16 aéroports relevant de l'ACV.

"Notre objectif est d'assurer une sécurité et une sûreté absolues, la qualité du transport des passagers pendant le Nouvel An lunaire du Buffle 2021", ont déclaré les dirigeants de l'ACV. -VNA