Hanoï, 4 novembre (VNA) - Les 26 membres d'équipage d'un navire vietnamien saisi par l'Iran dans le golfe d'Oman sont bien traités, selon la porte-parole adjoint du ministère vietnamien des Affaires étrangères Pham Thu Hang.

La porte-parole adjoint du ministère vietnamien des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo : VNA

S'exprimant lors d'une conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenue virtuellement le 4 novembre, Pham Thu Hang a cité le capitaine du MV Southys disant le 27 octobre que les membres d'équipage étaient en bonne santé.Après avoir pris connaissance de l'incident, le ministère a contacté l'ambassade d'Iran à Hanoï, a-t-elle déclaré, ajoutant que l'ambassade du Vietnam en Iran avait également organisé des séances de travail avec les agences iraniennes compétentes pour vérifier les informations, régler le problème rapidement et garantir la sécurité et le traitement humain des les citoyens vietnamiens.Le ministère des Affaires étrangères a également contacté le ministère des Transports pour rechercher des proches des membres d'équipage et demander à l'employé et au propriétaire du navire de garantir les droits et les intérêts des employés vietnamiens.La porte-parole adjoint Pham Thu Hang a affirmé que le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade du Vietnam en Iran suivront de près la situation et organiseront des séances de travail régulières avec les agences iran iennes compétentes pour traiter rapidement l'incident conformément aux réglementations légales, tout en prenant les mesures nécessaires pour protéger les droits et intérêts des ressortissants vietnamiens.- VNA