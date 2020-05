Binh Dinh (VNA) - Le Service du Tourisme de la province centrale de Binh Dinh a organisé le 22 mai un programme de promotion du tourisme, visant à attirer davantage de visiteurs nationaux après que les mesures de distanciation sociale ont été assouplies.

Binh Dinh se concentre sur le développement du tourisme balnéaire. Photo : VNA



Selon le directeur du Service provincial du Tourisme Nguyen Van Dung, l'épidémie de COVID-19 a été maîtrisée et la fréquence des vols vers Binh Dinh a encore augmenté, atteignant 12 par jour.



Il a appelé les agences de voyage à se coordonner et à se soutenir mutuellement pour surmonter rapidement les difficultés et stimuler le secteur touristique local.



Les agences de voyages locales ont été invitées à mettre en place des programmes de promotion et à diversifier leurs produits afin de stimuler la demande de voyages des vacanciers nationaux.



Le président de l'Association provinciale du tourisme Nguyen Hoang Vu a déclaré que le secteur du tourisme veillerait à exploiter pleinement le potentiel touristique de la mer et des îles et à développer des visites de villages de métier.



La localité coopérera également avec d'autres localités, telles que Da Nang, Quang Nam, Phu Yen, Gia Lai et Dak Lak, pour former des produits touristiques spéciaux et attrayants, a-t-il déclaré.



Lors de l'événement, une cinquantaine d'entreprises touristiques de Binh Dinh ont signé des engagements visant à réduire les prix des services et des hébergements touristiques et à améliorer la qualité des services.



Au cours des cinq premiers mois, Binh Dinh a accueilli plus de 814.500 visiteurs, en baisse de 61% par rapport à la même période de l'an dernier, qui ont généré 985 milliards de dongs (plus de 42,3 millions de dollars) de recettes, soit une baisse annuelle de 55,6%. - VNA