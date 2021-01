Hanoi, 13 janvier (VNA) - Malgré l'impact du COVID-19 sur l’économie, de nombreuses start-up vietnamiennes ont reçu des millions d’USD de la part d’investisseurs nationaux et internationaux. Voici la liste des 10 start-up ayant levé le plus de fonds en 2020.





Le Techfest Vietnam 2020, le plus grand festival annuel des start-up vietnamiennes, a eu lieu en novembre 2020.

Photo : VNA/CVN

Groupe Siêu Viêt : 34 millions d’USD





En février, la société de capital-investissement basée à Singapour Affirma Capital a accepté de verser 34 millions d’USD (environ 790 milliards de dôngs) dans la compagnie de ressources humaines Siêu Viet (du groupe Siêu Viêt). Siêu Viêt est le cinquième investissement d’Affirma Capital au Vietnam depuis 2014. Auparavant, la société de capital-investissement avait investi dans la plate-forme de style de vie pour enfants N Kid, la chaîne de restaurants Golden Gate, la société de distribution agrochimique et de production alimentaire Lôc Troi et Online Mobile Services JSC, qui exploite le portefeuille électronique Mo Mo.





Cet investissement permet au Groupe Siêu Viêt d’élargir sa part de marché et de déployer de nouveaux services en faveur des clients.





Siêu Viêt a été fondée par Phan Minh Tâm (président du conseil d’administration) et Xuân Minh (directeur) en 2014 pour fournir des services de recrutement et de recherche d'emploi. Il possède actuellement quatre portails : TimViecNhanh.com, ViecLam24h.vn, ViecTotNhat.com et MyWork.com.vn.





Propzy : 25 millions d’USD





En juin, Propzy - une start-up dans le domaine de l’application de la technologie à l'immobilier au Vietnam – a annoncé une levée de fonds de 25 millions d’USD avec des investisseurs comme Gaw Capital, SoftBank Ventures, Next Billion Ventures, RHL Ventures, Breeze, FEBE Ventures, RSquare et ainsi que Insignia.





Propzy a été fondée par John Le en 2016. La société a développé un certain nombre de systèmes technologiques liés à chaque étape d'une transaction immobilière.





OnPoint : 8 millions d’USD





En avril, OnPoint, un fournisseur vietnamien de services pour le développement du commerce électronique, a obtenu un investissement de 8 millions d’USD de la part des fonds d’investissement coréen Kiwoom et vietnamien DAIWA-SSIAM II.





Avec ce nouveau capital, OnPoint prévoit de recruter plus de personnes, d'investir dans des technologies en vue de fournir de meilleurs services aux clients.





Fondée en décembre 2017, OnPoint fournit des solutions uniques pour aider les marques à vendre et à établir une présence en ligne sur les plateformes de commerce électronique, les canaux sociaux et leurs propres sites internet.





Beta Media : 8 millions d’USD





À la mi-juin, Beta Media a annoncé un accord d'apport en capital de 8 millions d’USD avec le Fonds d'investissement japonais - Daiwa PI Partners. Avec cet accord, l'entreprise est évaluée à 1.000 milliards de dôngs.





Maintenant, Beta Media exploite la chaîne de cinéma à bas prix "Beta Cinemas", avec 14 salles dans tout le pays. Durant l’année prochaine, Beta Media prévoit d’étendre ses activités commerciales.





Vntrip : 7 millions d’USD





En octobre, Vntrip, start-up du tourisme au Vietnam, a réussi à mobiliser 7 millions d’USD lors sa deuxième levée de fonds. Information partagée par Lê Dac Lâm, Pdg et co-fondateur de Vntrip mais il n'a pas mentionné le nom de l'investisseur. Avec cette somme, Vntrip a levé au total 20 millions de dollars après deux cycles d’appel de fonds.





Les investisseurs du cycle précédent comprenaient John Wu, ancien directeur de la technologie du groupe Alibaba, Hendale Capital basé à Hong Kong (Chine) et la société d'investissement suisse IHAG Holding ainsi que d'autres investisseurs. Vntrip est actuellement évalué à 45 millions d’USD.





F88 : 6 millions d’USD





La chaîne de prêteurs sur gages F88 a récolté un investissement de 6 millions d’USD de deux Fonds financiers internationaux : Mekong Enterprise Fund III (géré par Mekong Capital) et Granite Oak.





"Ce financement permet à F88 d’élargir sa chaîne et de promouvoir son activité de prêt sur gage dans 180 bureaux de transaction existant", a expliqué Phùng Anh Tuân, président et directeur général de F88.





Okxe Vietnam : 5,5 millions d’USD





En août, la plate-forme de vente de motos anciennes Okxe Vietnam a levé 5,5 millions d’USD auprès de six investisseurs sud-coréens lors de la première série d’appel de capital. La startup prévoit d'utiliser ce capital pour élargir ses parts de marché et optimiser ses produits et ses opérations. Une partie de l'investissement sera utilisée pour sensibiliser le public sur la manière d'acheter et de vendre des véhicules via des plateformes numériques.





Riviu : 3,6 millions d’USD





En septembre dernier, Riviu - une start-up d'évaluation de la cuisine vietnamienne a annoncé qu'elle recevrait 3,6 millions d’USD d’investisseurs étrangers. Leurs non n’a pas été révélé.





Fondé en 2019, Riviu était considéré au départ comme un réseau social, puis ses fondateurs ont rajouté un site internet et une application sur mobile.





Dès réception de l'investissement, Riviu a acquis le site Dia diem an uong.com pour devenir la plus grande plateforme de notation sur les réseaux sociaux. Dans un proche avenir, la société prévoit de s’étendre rapidement dans les grandes villes telles que Hanoi, Dà Nang, NhaTrang ... et d’agrandir ses activités dans d’autres domaines.





BuyMed : 2,5 millions d’USD





En avril, BuyMed - un start-up B2B dans la distribution pharmaceutique en ligne (thuocsi.vn) a obtenu un investissement de 2,5 millions d’USD. Cette somme sera utilisée pour stimuler ses activités au Vietnam et dans les autres pays de l'Asie du Sud-Est. La société prévoit également de recruter plus de personnel et améliorer la technologie et la qualité des services.





Fondé en 2018, BuyMed vise à simplifier la distribution pharmaceutique au Vietnam et en Asie du Sud-Est. À l'heure actuelle, Thuocsi.vn couvre environ 7.000 pharmacies et cliniques et coopère avec plus de 700 fournisseurs.





JobHopin : 2,45 millions d’USD





En mai, JobHopin, startup basée au Vietnam qui gère une plateforme automatisée de recrutement d'emplois en Asie du Sud-Est, a collecté 2,45 millions d’USA après un lancement d’appel de fonds.





Ses investisseurs comprennent Sema Translink, KK Fund, Mynavi Corporation, Edulab Capital Partners, NKC Asia, Canaan Capital et certains investisseurs mécènes vietnamiens.





JobHopin a été fondé en 2017 par Kevin Tung Nguyên qui figure dans le Top 30 under 30 de Forbes Asia en 2019.- CVN/VNA