Site touristique de Go Dong Cong à Tien Giang. Photo : VNA



Tien Giang (VNA) - Pendant les jours du Nouvel an lunaire du Chat, du 20 au 24 janvier 2023, Tien Giang a accueilli plus de 38.000 visiteurs, dont près de 3.000 visiteurs étrangers, a annoncé le directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme Vo Pham Tan.

Le tourisme a apporté une recette de 30,5 milliards de dongs (1,3 millions de dollars), en hausse de 5,5 % sur un an. Le taux d'occupation des établissements d'hébergement a atteint environ 45 %.

Sont très fréquentés par les visiteurs de célèbres sites touristiques de Tien Giang telles que la station balnéaire de Tan Thanh (district de Go Cong Dong), la pagode Vinh Trang (ville de My Tho), le monastère Truc Lam Chanh Giac (district de Tan Phuoc), la pagode Lien Hoa (Cho Gao)….

Afin de servir les touristes et habitants locaux pour fêter le Nouvel An lunaire, le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme organise également une série d'activités culturelles, artistiques telles que : exposition de belles photos "Tourisme à Tien Giang", exposition de photos d'art, présentation de bonsaïs, interprétation de « Don Ca Tai Tu », de musique de rue, de magie... -VNA