La conférence de presse marquant le lancement des prix Talents du Vietnam 2020, le 22 juillet à Hanoï. Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Les prix Talents du Vietnam 2020, consacrés au secteur des technologies de l’information (TI), ont été lancés le 22 juillet à Hanoï.

Ayant pour thème « Pouvoir de la transformation numérique », la 16e édition cherche des produits et solutions informatiques susceptibles de contribuer au processus de transformation numérique national.

Huynh Quang Liêm, directeur général adjoint du Groupe des Postes et des Télécommunications du Vietnam (VNPT), également membre du comité d’organisation, a déclaré que les prix Talents du Vietnam 2020 se divisait en deux groupes, l’un consacré aux produits informatique ayant déjà connu un certain succès sur le marché et l’autre aux produits promis à de grandes perspectives.

Le comité d’organisation décernera des prix supplémentaires aux auteurs des produits qui appliquent des technologies de l’information pour aider les entreprises à surmonter les difficultés causées par le COVID-19.

Il collaborera avec des ministères et secteurs pour chercher et récompenser les talents dans d’autres secteurs tels que sciences, technologies, santé, pharmacie, environnement…

Toutes les informations sont entièrement publiées à l’adresse http://nhantaidatviet.vnpt.vn; ou http://vnmedia.vn et http://dantri.com.vn.-VNA