Cérémonie de signature du document de coopération entre Thua Thien-Huê et Saravane. Photo: VNA



Thua Thien-Huê (VNA) - Un entretien entre les dirigeants des provinces vietnamienne de Thua Thien-Huê et laotienne de Saravane a eu lieu mercredi dans la ville de Huê.

Il visait à évaluer les résultats de coopération entre les deux localités ces derniers temps et à parvenir à la signature d'un document de coopération dans plusieurs domaines.

Ces derniers temps, les deux provinces ont renforcé leur coopération dans l'économie, l'éducation, la santé, la culture, la gestion de la frontière, le commerce frontalier, etc.

Saravane a soutenu l'équipe de recherche et de rassemblement des restes des soldats morts pour la Patrie 192 du Commandement militaire provincial de Thua Thien-Hue dans la recherche, l'exhumation et le rapatriement des ossements des soldats, experts et volontaires vietnamiens tombés au Laos.

Les deux parties ont convenu de maintenir et développer les relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et le Laos, plus particulièrement entre Thua Thien-Huê et Saravane. Elles renforceront la sensibilisation des populations dans l'exécution de l'accord sur le statut de gestion de la frontière et des postes frontaliers terrestres Vietnam-Laos, du protocole d'accord sur les lignes frontalières et les bornes frontalières Vietnam-Laos, la protection et la réhabilitation des bornes frontalières. Les deux parties continueront de mettre en œuvre le modèle de jumelage entre les villages, et d'accélérer l’application de l'accord sur la migration illégale et les mariages non déclarés dans leurs zones frontalières communes.

Enfin, les deux provinces continueront de collaborer dans la culture, le tourisme, l'éducation et la formation des ressources humaines. Chaque année, Thua Thien-Huê accorde à la province de Saravane 10 bourses d'études, ainsi que des consultations médicales gratuites. Saravane a promis de favoriser les entreprises de Thua Thien-Huê souhaitant étudier les opportunités d'investissement dans l'énergie et l'agro-sylviculture sur son sol. -VNA