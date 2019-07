Thua Thien-Hue, 24 juillet (VNA) - La province centrale de Thua Thien-Hue s'attend à mobiliser plus de 3.210 milliards de dongs (138 millions de dollars), dont 260 milliards de dongs (11,18 millions de dollars) d'entreprises et de la communauté, pour la promotion du programme de construction de Nouvelle ruralité.

Photo d'illustration.



Selon Pham Quyen, vice-président du bureau de pilotage du programme national ciblé pour la construction de Nouvelle ruralité à Thua Thien-Hue, la province a impliqué la communauté dans le travail en travaillant avec des organisations, des entreprises et des citoyens.



Les fonds centraux et provinciaux pour le travail ont été utilisés de manière efficace et transparente, créant un consensus au sein de la communauté, a-t-il déclaré.



La province a élaboré des plans à moyen terme intégrés à d'autres programmes et projets dans les localités, tout en utilisant des partenariats public-privé pour attirer des investissements dans certains domaines tels que l'environnement.



Depuis 2017, la compagnie par actions du ciment Dong Lam a notamment aidé la province à construire plus de 130 routes en béton d'une longueur totale de près de 30 km, ainsi qu'un réseau de canaux.



À l'avenir, la province renforcera l'application de mécanismes spéciaux pour la construction de Nouvelle ruralité, tout en supervisant et en évaluant la mise en œuvre de politiques d'ajustement opportun, en particulier celles visant à soutenir la production et à attirer les investissements dans l'agriculture et les zones rurales.



Depuis 2011, Thua Thien-Hue a mobilisé plus de 5.110 milliards de dongs, dont 296 milliards provenant d'entreprises et 750 milliards provenant de la communauté, pour le programme.



Jusqu'à présent, 44 communes ont rempli les 19 critères du programme, atteignant 42,3%. Rien qu'en 2018, la province compte 14 communes reconnues comme zones de Nouvelle rurale. À la mi-2019, la moyenne des critères remplis était de 16,3 par commune.-VNA