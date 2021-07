La plate forme Hue-S de paiement sans numéraire utilisée dans la province de Thua Thiên-Huê. Photo: baophapluat.vn

Thua Thiên-Huê (VNA) – La province de Thua Thiên-Huê (Centre) a jeté les bases de la transformation numérique pour créer des changements dans la réforme des procédures administratives au service de la population et des entreprises, ce pour contribuer à un développement socio-économique dynamique.

Ces dernières années, les autorités provinciales ont publié des politiques sur le développement et l'application des technologies de l'information. En 2014, la province a mis à niveau et développé des logiciels et infrastructures de réseau d’Internet pour une utilisation commune dans la province.

En 2016, le portail de services publics de la province a été ouvert. En 2019, le Comité populaire provincial a approuvé le projet de développement urbain intelligent.

En juillet 2020, les autorités provinciales ont approuvé le programme de transformation numérique, en vue de bâtir un e-gouvernement pour développer l'économie numérique et la société numérique.

Vue panoramique de la ville de Huê. Photo: baophapluat.vn

Le président du Comité populaire provincial Phan Ngoc Tho a déclaré que la promotion de la transformation numérique dans les organes administratifs de l'État apportera une contribution importante à la mise en œuvre de la réforme administrative et au traitement des procédures administratives.

La transformation numérique dans les organes compétentes doit prendre les devants, c'est une condition importante pour promouvoir efficacement la synchronisation de la transformation numérique dans tous les secteurs économiques.

Depuis 2020, afin d'assurer la prévention et le contrôle de l'épidémie de Covid-19 et le développement économique, les autorités de Thua Thien Hue ont promu les activités de travail et de réunion en ligne du niveau provincial au niveau communal.

Selon l'objectif fixé dans le programme de transformation numérique, d'ici 2030, la province perfectionnera le modèle de gouvernement et de société numériques. Les villes intelligentes sont devenues un modèle populaire dans la gestion et le fonctionnement des systèmes de gestion étatiques et sociaux. L'économie numérique devient la méthode de base pour promouvoir le développement socio-économique.

Selon le Département de l'information et des communications de la province de Thua Thiên Huê, jusqu'à présent, 100% des services publics de niveau 2 sont fournis sur les portails des services publics.

Cette année, la province se concentre sur la transformation numérique pour 4 secteurs dont le tourisme, a déclaré son vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Thanh Binh.

Actuellement, dans la province, de nombreux modèles et produits touristiques intelligents sont disponibles, a-t-il fait savoir.

La transformation numérique contribue au développement durable du tourisme de la province de Thua Thiên-Huê. Photo: baophapluat.vn

En vue de développer le tourisme durable, la province donne la priorité à la transformation numérique de ce secteur. Par conséquent, dans les temps à venir, il sera nécessaire de se concentrer sur des tâches importantes telles que : investir pour assurer le système d'infrastructure, édifier un système de base de données numériques pour l'industrie du tourisme, développer des applications intelligentes pour les touristes ; soutenir les start-up innovantes ; former les ressources humaines du tourisme dans les entreprises appliquant des technologies numériques, a-t-il indiqué.

En vue d’accélérer le processus de transformation numérique, la province doit tout d'abord numériser les ressources touristiques, les monuments, sites patrimoniaux, musées et services touristiques et les activités touristiques des industries connexes, a-t-il souligné.

Lors la Semaine de la transformation numérique - Huê 2021 tenue en avril dernier, le vice-ministre de l’Information et des Communications, Nguyên Huy Dung, avait déclaré que Thua Thiên-Huê devrait devenir une destination de grands événements technologiques nationaux et internationaux, avec le double objectif de développer le tourisme, la technologie et de devenir un modèle de transformation numérique. Donc, la province doit trouver des stratégies et des solutions adéquates. -VNA