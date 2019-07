Hanoi, 24 juillet (VNA) - La province de Thua Thien-Hue (Centre) étendra ses activités artisanales et ses villages artisanaux de manière à harmoniser développement économique et construction de nouvelles zones rurales.

La fabrication de fleurs de lotus en papier dans la commune de Phu Mau, province de Thua Thien-Hue, attire des touristes. Photo: VNA

Dans le cadre de la planification par la province de développer l'artisanat et les villages artisanaux jusqu'en 2020 avec vision à l'horizon 2025, la priorité sera accordée à la restauration de plusieurs villages artisanaux comme Thanh Tien (qui fabrique des fleurs en papier) et Pho Trach (matelas, Ao Dai et laque), entre autres.Des efforts supplémentaires seront déployés pour protéger le tissage des Zeng de la minorité ethnique Ta Oi dans les districts de Nam Dong et A Luoi, reconnu patrimoine culturel immatériel national en 2017.Selon le vice-directeur du département provincial de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Luong Bay, la province développera l'artisanat et les villages artisanaux en parallèle avec le développement socio-économique local, promouvra l'économie rurale vers une agriculture de services, préservera les valeurs culturelles et augmentera la valeur des produits en liaison avec le développement des services touristiques.Il aidera les villages artisanaux à appliquer des technologies de pointe dans la production afin d’améliorer la qualité de leurs produits, ainsi qu’à développer des villages capables de créer des emplois aux habitants locaux.Thua Thien-Hue compte 86 villages d'artisanat qui se concentrent sur 57 produits. Ces villages ont permis d’augmenter les revenus des habitants locaux tout en poussant la structure économique vers l’industrialisation et la modernisation. - CPV/VNA