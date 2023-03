Thua Thiên-Huê (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la province de Thua Thiên-Huê (Centre) de s’efforcer de devenir un pôle culturel et touristique majeur avec des caractéristiques distinctives, considérant que la province dispose d'un grand potentiel de développement, en particulier dans l’économie maritime et le tourisme culturel-historique-écologique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de la province de Thua Thiên-Huê. Photo: VNA

Il en a fait la demande lors d’une séance de travail avec la permanence du Comité provincial du Parti le 25 mars, dans le cadre de sa tournée de travail à Thua Thiên-Huê pour assister au cinquième Festival national de l’entrepreneuriat pour étudiants.Dans l’immédiat, il a demandé à la localité de prêter attention à la planification et au développement des infrastructures, la considérant comme une tâche politique clé et prioritaire.La province devrait achever d’urgence la planification provinciale pour la période 2021-2030 avec une vision à l’horizon 2050; développer les infrastructures de transport pour assurer une connectivité provinciale, interprovinciale, interrégionale et internationale fluide, ainsi que celles de transformation numérique tout en se lançant dans un projet visant à faire de Thua Thiên-Huê une ville sous l’autorité centrale.Elle doit accélérer la restructuration économique dans le sens de la priorisation des ressources pour l’économie verte, numérique et circulaire, a-t-il déclaré.Le chef du gouvernement a souligné que la province doit mobiliser toutes les ressources possibles pour le développement et améliorer l’efficacité de l’utilisation et de l’attraction des capitaux d’investissement, en particulier les investissements étrangers directs.Pour ce faire, il est indispensable d’accélérer la réforme administrative, d’améliorer l’environnement des affaires et de rencontrer régulièrement les milieux d’affaires pour chercher à dégager les difficultés auxquels ils se trouvent confrontés et soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation, a-t-il indiqué.L’an dernier, Thua Thiên-Huê a atteint et dépassé les 14 objectifs clés. Ainsi, son produit intérieur brut régional a cru de 8,56% tandis que ses collectes budgétaires ont dépassé 12.700 milliards de dôngs (552 millions de dollars), en hausse de 12%.Au premier trimestre de cette année, le capital d’investissement social total était estimé à près de 4.900 milliards de dôngs, en hausse de 9,1% sur un an. L’indice de la production industrielle a augmenté de 1,04% en glissement annuel, et le nombre d’arrivées de touristes, notamment étrangers, a plus que doublé. – VNA