Photo : VNA

Thua Thien-Hue (VNA) - Le service du Tourisme de la province de Thua Thien-Hue (Centre) et le Centre de conservation des monuments de Hue ont accueilli le 10 octobre au port de Chân Mây (bourg de Lang Co, district de Phu Loc) plus de 200 croisiéristes étrangers, après deux ans d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19.

Ces touristes étrangers, principalement européens et américains, venus à bord du bateau de croisière battant pavillon français Le Lapérouse, ont accosté au port de Chan May dans la soirée du 9 octobre pour explorer l’ancienne cité impériale de Hue dans le cadre d’un itinéraire de huit à onze jours au Vietnam.

Le Lapérouse est exploité par la compagnie par actions Vivu Journeys Vietnam. Après avoir accosté, 82 touristes se sont rendus à Dai Noi, au mausolée du roi Minh Mang pour découvrir des traits culturels et des sites de l'ancienne cité impériale de Hue.

Pendant ce voyage au Vietnam, le navire emmènera les touristes à Nha Trang (Khanh Hoa), Quy Nhon (Binh Dinh), Tien Sa (Da Nang), Chân Mây (Hue), Hon La (Quang Binh) et Ha Long (Quang Ninh).

Le Lapérouse est un navire respectueux de l'environnement, doté d'équipements modernes et offrant des services 5 étoiles aux croisiéristes.

Selon le directeur du Service provincial du Tourisme de Thua Thien – Hue, Nguyen Van Phuc, en septembre 2022, sa localité a accueilli près de 185.000 visiteurs dont plus de 25.000 étrangers, soit une augmentation de plus de 11% par rapport au mois précédent. -VNA