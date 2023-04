Photo: VNA Hanoï (VNA) - The Travel, un site de voyage bien connu au Canada, a classé le Vietnam à la cinquième place sur une liste des 10 destinations les plus attrayantes d'Asie.

Selon le magazine, le Vietnam est l'un des pays les plus pacifiques au monde. Il a déclaré que le Vietnam s'est développé avec une vitalité jeune et dynamique, et qu'il existe de nombreuses merveilles naturelles majestueuses et magnifiques à travers le pays en forme de S.

De grandes et petites îles calcaires aux formes uniques dans la baie d'Ha Long, la grotte de Phong Nha dans le parc national de Phong Nha - Ke Bang ou les charmantes rivières dans le delta du Mékong ne sont que quelques-unes d'entre elles.

Non seulement possédant une beauté naturelle, le Vietnam attire également les touristes par des œuvres architecturales aux empreintes historiques et culturelles centenaires, a-t-il ajouté.