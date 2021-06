Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Deux universités du Vietnam figurent dans le classement des meilleures jeunes universités 2021 publié par THE - Times Higher Education Young University Rangkings 2021.

Concrètement, l'Université nationale de Hanoï est placée entre 251e et 300e, et l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, 401e +.

Le classement des jeunes universités du Times Higher Education répertorie les meilleures universités du monde âgées de moins de 50 ans.

Le tableau est basé sur les mêmes 13 indicateurs de performance que le classement phare THE World University Rankings, mais les pondérations ont été ajustées pour donner moins de poids à la réputation.

Les universités sont jugées sur l'ensemble de leurs missions fondamentales - enseignement, recherche, transfert des connaissances et perspectives internationales, afin de fournir les comparaisons les plus complètes et les plus équilibrées possibles.

Le classement 2021 comprend 475 universités venus de 68 pays et territoires, contre 414 en 2020. -VNA