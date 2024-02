Thanh Hoa (VNA) - Les provinces de Thanh Hoa et Quang Nam , situées dans la région Centre, ont accueilli un grand nombre de visiteurs pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt) 2024, grâce à des conditions météorologiques favorables et à une variété d'activités culturelles, sportives et touristiques.Selon le Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme de Thanh Hoa, la province a attiré 635.000 visiteurs en sept jours (du 8 au 14 février), ce qui a généré environ 588 milliards de dôngs (24 millions de dollars) de recettes touristiques, soit une augmentation de 48,7% et 51% respectivement en rythme annuel.Les endroits mettant l'accent sur le tourisme culturel et spirituel ont connu une forte augmentation du nombre de visiteurs, notamment la ville de Thanh Hoa, la zone de reliques historiques de Lam Kinh dans le district de Tho Xuan, les zones historiques et pittoresques de Cua Dat dans le district de Thuong Xuan, et de Phu Na dans celui de Nhu Thanh, la ville de Sam Son, le temple Song dans le chef-lieu de Bim Son, et la citadelle de la dynastie des Ho dans le district de Vinh Loc.En particulier, de nombreux groupes de touristes étrangers ont choisi de séjourner dans des stations balnéaires et des zones d'écotourisme tels que FLC Sam Son, Anh Phat Hotels & Resorts, Pu Luong..., pour célébrer le Nouvel An lunaire et découvrir la culture traditionnelle du Têt.Thanh Hoa, une région riche en traditions culturelles, possède une longue histoire avec plus de 1.535 sites historico-culturels et naturels, dont un site du patrimoine mondial et cinq sites nationaux spéciaux. De plus, Thanh Hoa compte des centaines de festivals, rituels et spectacles folkloriques.Pendant les vacances du Têt, Quang Nam a accueilli 305.000 touristes, soit une augmentation de 35% en rythme annuel. Parmi eux, 97.000 étaient des visiteurs étrangers, tandis que 208.000 étaient Vietnamiens, représentant respectivement une augmentation de 42% et de 31%. Le taux d'occupation des établissements d'hébergement était estimé à 60-65%.La vieille ville de Hoi An, le site du patrimoine culturel mondial de My Son, la zone d'écotourisme du lac Phu Ninh et la réserve mondiale de biosphère de Cu Lao Cham ont tous enregistré une augmentation significative du nombre de touristes vietnamiens et étrangers. -VNA