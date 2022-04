Vientiane (VNA) - Une délégation de la province de Thanh Hoa (Centre) dirigée par le secrétaire adjoint du comité provincial du Parti et président du comité populaire provincial Dô Minh Tuân a rendu visite du 11 au 12 avril et formulé ses vœux du Boun Pimay (Nouvel An du Laos) aux autorités et population de la province de Houaphanh au Laos.

Cérémonie de signature de l’accord de coopération entre la province vietnamienne de Thanh Hoa et province lao de Houaphanh. Photo : VNA

La visite a ouvert une série d’activités pour célébrer l’Année de la solidarité et de l’amitié et Vietnam-Laos 2022, le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos, et le 55e anniversaire de l’établissement du partenariat Thanh Hoa-Houaphanh.Lors de la rencontre entre la délégation de Thanh Hoa et celle de Houaphanh, les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la communication et l’éducation sur les liens traditionnels entre le Vietnam et le Laos ainsi qu’entre Thanh Hoa et Houaphanh.Elles ont convenu d’encourager et de créer des conditions favorables pour que les entreprises et les investisseurs des deux parties opèrent sur le marché de l’autre, tout en accordant davantage de bourses aux fonctionnaires et aux étudiants pour étudier dans le pays de l’autre.Les deux parties travailleront en étroite collaboration pour organiser conjointement des activités culturelles, artistiques et touristiques, tout en augmentant les patrouilles frontalières pour construire une frontière commune de paix et de stabilité.A cette occasion, Thanh Hoa a remis à Houaphanh quatre ouvrages construits pour un coût de plus de 182 milliards de dôngs (près de 8 millions de dollars) d’aide non remboursable de Thanh Hoa, qui ont été construits entre 2016 et 2020.S’adressant à la cérémonie de remise, Dô Minh Tuân a souligné que les quatre ouvrages témoignent des relations étroites et de la solidarité entre les organisations du Parti, les administrations et les habitants de Thanh Hoa et Houaphanh.Le responsable a promis que la province de Thanh Hoa continuerait d’aider la province de Houaphanh à stimuler le développement socio-économique et à protéger la sécurité et la défense.Pour sa part, Vanxay Phengsoumma, secrétaire du comité du Parti et gouverneur de Houaphanh a remercié l’organisation du Parti, l’administration et la population de Thanh Hoa d’avoir soutenu Houaphanh à toutes les époques.Ce soutien a grandement contribué au développement socio-économique et à la protection de la défense et de la sécurité de Houaphanh. Cette assistance reflète la solide amitié entre les deux pays et entre Thanh Hoa et Houaphanh en particulier, a-t-il souligné. – VNA