Thach Ut, un bonze vénérable dévoué. Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Président de l’Association pour la solidarité des moines bouddhistes patriotiques du district de Tiêu Cân, dans la province de Trà Vinh, le bonze Thach Ut gère la pagode Ô Chhuc depuis environ vingt ans. Dévoué et serviable, il est une figure respectée de la région.

En 1969, à quatorze ans, le jeune Thach Ut a adhéré à la pagode Cây He, dans le district de Tiêu Cân, en tant que novice, comme le veut la tradition khmère. Après avoir atteint sa majorité, au lieu de revenir à la vie laïque comme la plupart des hommes khmers, Thach Ut a décidé de se consacrer à la vie monastique. En 1993, il a été élu président de l’Association pour la solidarité des moines bouddhistes patriotiques de Trà Vinh. En 2004, il a été affecté au poste de bonze gérant de la pagode Ô Chhuc. Depuis, il s’est impliqué dans l’enseignement des pratiquants et des fidèles locaux. Il a aussi sollicité les entreprises et les particuliers à aider les personnes vulnérables en difficulté.



«Je demande régulièrement aux fidèles de respecter les recommandations du Bouddha et la loi. Je conseille aux parents de scolariser leurs enfants et encourage les pauvres à sortir de la misère. J’appelle les autorités à offrir un toit aux sans-domiciles, à moderniser les routes, à favoriser l’accès des habitants à l’eau propre et à assainir l’environnement. Les conditions de vie et le niveau intellectuel ont été nettement améliorés. Le nombre de diplômés de la région augmente au fil des années. Aujourd’hui, l’Association pour la solidarité des moines bouddhistes de Trà Vinh s’applique à préserver la culture khmère et à promouvoir la solidarité interconfessionnelle», indique-t-il.

Figure influente, Thach Ut a aidé à réconcilier des couples au bord du divorce. En collaboration avec les forces de la Sécurité publique du district de Tiêu Cân, le bonze a accueilli dans sa pagode plusieurs dizaines d’anciens jeunes délinquants de la région afin de les rééduquer.



«Le bonze Thach Ut gère quinze pagodes dans notre district. Il explique aux fidèles les politiques de l’État et participe à garantir l’ordre social dans la région. En qualité de président de l’Association pour la solidarité des moines bouddhistes de Trà Vinh, il cherche des ressources financières destinées aux familles défavorisées. Il a dirigé la construction des maisons de solidarité réservées aux personnes vulnérables. C’est une figure prestigieuse de notre province», raconte Thach Be Hai, responsable de la Sécurité publique du district.

Acteur des mouvements pour la sécurité publique locale, Thach Ut est récipiendaire de plusieurs distinctions honorifiques de l’État et des autorités provinciales, dont le meilleur exemple du programme d’émulation ‘Étudier et suivre l’exemple moral et le style de vie du président Hô Chi Minh’, période 2007-2010. Thach Ut en est très fier.

«Je vénère le Président Hô Chi Minh. Je le respecte comme un Bouddha vivant. Bien qu’il soit passé dans le monde de l’au-delà, sa pensée et sa morale restent d’actualité et guident les fidèles vers le chemin de l’éveil et de solidarité», souligne-t-il.

Pour Thach Ut, un pratiquant est un citoyen qui a pour double mission de développer sa religion et soutenir la communauté. - VOV/VNA