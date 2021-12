Dông Nai (VNA) - Selon ses plans, de nombreuses entreprises implantées dans la province méridionale de Dông Nai vont faire don de billets de bus gratuits à leurs employés pour que ceux-ci puissent rentrer chez eux à l'occasion du Nouvel An lunaire.

Les syndicats locaux offrent des billets d'autocar gratuits aux travailleurs et étudiants en difficulité pour qu'ils rentrent chez eux à l'occasion du Nouvel An lunaire. Photo : VNA



Le syndicat de Pousung Vietnam Co., Ltd (Parc industriel de Bâu Xeo, district de Trang Bom) a informé du plan de prise en charge des billets de bus pour que ses employés puissent rentrer chez eux pour les vacances du Nouvel An lunaire (Têt).



Ces bus partiront à partir du 29 janvier 2022. Ce ticket est payé à 100% par l'entreprise si les employés reprennent le travail le 7 février 2022. Ceux qui retournent dans leur ville d'origine située à plus de 500 km peuvent demander deux jours de congé supplémentaires. Le voyage de leurs enfants de moins de 6 ans est également gratuit.



Les principales trajets de bus à destination de Hanoï, Thanh Hoa, Hà Tinh, Nghê An, Huê, Dà Nang (Centre), Gia Lai (hauts plateaux du Centre) et Cà Mau (Sud)...



Pousung Vietnam Co., Ltd. compte environ 24.000 employés. Lê Nhât Truong, président du syndicat de l’entreprise, a déclaré : "Nous élaborons actuellement la liste des travailleurs voulant retourner dans leur ville natale".



De nombreux travaileurs ont choisi de rester à Dông Nai



Hô Tang Anh Tuân, président du syndicat de la compagnie Hwaseung Vina qui se dote d'environ 16.000 employés, a constaté que beaucoup d’ouvriers originaires des provinces du Centre et du Nord ne vont pas rentrer chez eux pour fêter le Têt traditionnel. Surtout qu’une quarantaine de 7 à 14 jours est toujours maintenue par la localité à leur retour de leur ville natale.



Selon Vu Thi Duyên, employée de la société par actions Taekwang Vina, dans le Parc industriel Biên Hoà 2, près de dix ans où elle n’a pas célébré le Têt avec sa famille qui vit dans la province septentrionale de Thai Binh. ''Cette année, en raison du contexte compliqué de la pandémie de COVID-19, nous resterons à Dông Nai pour célébrer le Nouvel An lunaire'', a-t-elle partagé.



Cette année, en raison de la propagation de l’épidémie, de nombreux syndiqués et travailleurs doivent faire face à des difficultés. Selon leur prévision, la Fédération du travail de Dông Nai devrait augmenter le nombre d'employés bénéficiant d'une aide de 300.000 à environ 800.000 de dôngs/personne à l’occasion du Têt par rapport aux années précédentes.



Les syndicats à tous les niveaux sont déterminés à organiser un programme en ligne "Têt chalereux - Printemps joyeux" et d'autres activités comme rencontre, programmes d'échange, don de cadeaux, notamment aux salariés en situation difficile. -CVN/VNA