Les Cham dans la province de Binh Thuân célèbrent le Têt Ramuwan. Photo: VOV

Binh Thuận (VNA) - Ce matin (22 mars), des milliers de Cham pratiquant le Brahmanisme dans la province de Binh Thuân (Centre) visitent et nettoient les tombeaux de leurs ancêtres, se préparant à entrer dans le mois de Ramuwan.

Dès le petit matin, les Cham portent des costumes traditionnels, apportent des offrandes (gâteaux, fruits, boissons, etc.), se dirigent vers les cimetières Cham dans la commune de Phan Hoa, district de Bac Binh, province de Binh Thuân.

Le Tet Ramuwan est la plus importante fête des Cham, est l'occasion de penser aux ancêtres, aux êtres chers disparus, de prier pour la paix du village et du pays, la prospérité, le bonheur pour tous, et de bonnes récoltes.

Lors de cette fête, des Cham vivant loin de leur famille reviennent dans leur village natal, et de nombreux visiteurs, chercheurs et photographes viennent y découvrir les particularités de la communauté Cham.

Binh Thuân dénombre 42.000 Cham (3,26% de la population de la province), dont plus de la moitié pratique le Brahmanisme. Ils vivent essentiellement dans les districts de Bac Binh, Ham Thuân Bac et Phong Tuy.

A cette occasion, des représentants des autorités de Binh Thuận ont rendu visite à des dignitaires et fidèles religieux Cham dans la province et leur ont formulé leurs meilleurs vœux. -CPV/VNA