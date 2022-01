Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et des invalides et familles des Morts pour la Patrie. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Le matin du 23 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et offert des cadeaux pour le Têt à des cadres, habitants et militaires dans la ville de Can Tho (Sud).

Le chef du gouvernement a remis des cadeaux à des personnes déminues, impactées par le COVID-19, ainsi que des victimes de l’agent orange. A cette occasion, il a affirmé les efforts continus du Parti et de l’Etat pour que personne ne soit laissé pour compte, rappelant que durant la pandémie de COVID-19, l'État avait dépensé près de 71.500 milliards de dongs pour soutenir 742.000 employeurs et 42,8 millions d'employés, remis 158 .000 tonnes de riz aux personnes en difficulté.

Le Premier ministre a suggéré à Can Tho d’accorder une attention particulière aux personnes vulnérables pour que tout le monde puisse célébrer le Têt de manière joyeuse, sûre et saine.

Pham Minh Chinh a également rendu visite aux cadres et militaires du commandement de la 9e zone militaire, aux cadres et policiers de la Police municipale de Can Tho. Il est en outre allé formuler ses voeux du Nouvel An lunaire du Tigre 2022 à des personnes méritantes, dont des mères héroïnes du Vietnam. -VNA