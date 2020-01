Hanoi (VNA) – En l’honneur de la Fête du Génie (23e jour du dernier mois lunaire) et du Nouvel An lunaire du Rat, le Musée d’ethnographie du Vietnam a organisé vendredi 17 janvier à Hanoï le programme



Le programme "Découverte du Têt traditionnel avec des artisans" attire de nombreux enfants. Photo: CVN



Le programme a réuni des artisans venus de la province septentrionale de Thai Binh et de nombreux élèves hanoïens. Les petits de la capitale ont eu l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les artisans au travers d’activités telles que la confection de banh chung (gâteau carré de riz gluant, farci de viande de porc et de haricots), la participation à des jeux folkloriques et à la fabrication d’estampes populaires de Dông Hô, notamment.

"C’est un programme joyeux et divertissant. J’ai déjà confectionné un petit +banh chung+ pour offrir à mes parents. L’année prochaine, je leur demanderai de m’y emmener pour participer à ce programme", a partagé avec enthousiasme le petit Hùng venu de l'arrondissement de Câu Giây à Hanoi.

Le dressage d’une "cây nêu" (perche rituelle du Têt), au Musée d’ethnographie du Vietnam, le 17 janvier à Hanoi. Photo : CVN

Les petits aiment découvrir les jeux traditionnels au Musée d’ethnographie du Vietnam. Photo : CVN

Pour l’occasion, le Musée d’ethnographie du Vietnam, à Hanoi, a organisé une cérémonie en son honneur et a érigé une cây nêu, une perche en bambou installée devant les maisons lors de la fête du Têt, selon la tradition vietnamienne. On érige une cây nêu au 23e jour du dernier mois lunaire, et on la retire au 7e jour du premier mois lunaire.

Cette perche vise à conjurer les démons et à souhaiter une nouvelle année heureuse et prospère. On y suspend également des sentences parallèles ainsi qu’une petite corbeille de bétels et de noix d’arec accrochée à un petit cerceau. – CVN/VNA