Distribution de riz pour la province de Thanh Hoa. Photo d'illustration : VTV

Hanoï (VNA) - Près de 4.900 tonnes de riz seront distribuées aux habitants démunis de 6 provinces à savoir Gia Lai, Dak Lak, Binh Dinh, Quang Binh, Binh Phuoc, Lang Son à l'occasion du Têt du Rat 2020.



Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc a récemment signé la décision portant l’octroi de riz tiré de la réserve nationale en faveur des habitants en difficultés de 6 provinces pour les aider à fêter dignement le Têt traditionnel.



Plus précisément, la province de Gia Lai recevra près de 1.100 tonnes ; Dak Lak, 834 tonnes; Binh Dinh, 1.500 tonnes ; Quang Binh, 803 tonnes ; Binh Phuoc, 409 tonnes ; et Lang Son, 245 tonnes.



Plus tôt, le chef du gouvernement avait également chargé le ministère des Finances d’en octroyer des milliers de tonnes aux populations démunies des provinces de Ha Giang, Nghê An, Ninh Thuân et Cao Bang à l’occasion du Têt du Rat. -CPV/VNA