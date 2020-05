Le ministre et président du cabinet du gouvernement, Mai Tien Dung. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une téléconférence a eu lieu à Hanoï le 26 mai pour discuter de la réforme des politiques et des mécanismes afin d'accélérer la reprise de la production et des affaires après l'épidémie de COVID-19.



L'événement était co-organisé par le Conseil consultatif du Premier ministre sur la réforme des procédures administratives, l'Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises, l'Agence américaine pour le développement international via le projet Linkages for Small and Medium Enterprises (LinkSME).



S'exprimant lors de l'événement, le ministre et président du cabinet du gouvernement, Mai Tien Dung, a déclaré que le Premier ministre avait ordonné un certain nombre de mesures pour lutter contre les difficultés de production et de commerce, garantir la sécurité alimentaire et le bien-être social, intensifier le décaissement des investissements publics tout en réduisant les procédures administratives et procédures d'inspection spécialisées, en réponse au COVID-19.



Il a ajouté qu'après cinq mois de fonctionnement, le portail national des services publics a fourni 408 services publics en ligne, enregistré plus de 39 millions de visites et 150.000 comptes, traité près de 85.000 fichiers et reçu environ 6.000 commentaires de la population et des entreprises.



Depuis le 12 mai, il a fourni six services publics supplémentaires au public.



Selon lui, le gouvernement a publié des résolutions et décrets pour simplifier les procédures liées aux affaires au cours de la période 2020-2025 et traiter les procédures administratives en ligne.



Selon lui, bien que les prévisions de croissance économique du Vietnam ne devrait atteindre que de 2,7% à 4,9% cette année en raison de l'impact de COVID-19, les organisations internationales ont déclaré que le Vietnam faisait partie des quelques pays à atteindre une croissance positive et à subir moins d'impact de la pandémie que les autres pays.



Les participants ont été informés de la résolution N° 68/NQ-CP du gouvernement sur la promulgation d'un programme de réduction et de simplification des dispositions relatives aux activités commerciales au cours de la période 2020-2025.



En conséquence, le Vietnam s'efforcera de réduire et de simplifier 20% des réglementations et 20% des coûts liés aux activités commerciales d'ici 2025.



Des représentants des ministères du Travail, des Invalides et des Affaires sociales; du Plan et de l'Investissement; des Finances et de la Banque d'État du Vietnam ont informé du processus de réception du paquet de soutien du gouvernement pour atténuer les difficultés causées par le COVID-19 dans la sécurité sociale et le secteur financier et bancaire. -VNA