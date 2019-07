Le premier appel utilisant la technologie 5G au Vietnam a été assuré par Viettel, en partenariat avec Ericsson. Photo: VT/CVN

Hanoï (VNA) - Le ministère de l’Information et de la Communication vient de délivrer la licence au Groupe des télécommunications de l’armée du Vietnam et à l’opérateur MobiFone afin de déployer à titre expérimental le réseau de technologie 5G au Vietnam.



D’après le Service de l’information et de la communication de Hô Chi Minh-Ville, le Groupe des télécommunications de l’armée du Vietnam (Viettel) devrait mettre en route expérimentalement la 5G (5e génération de téléphonie mobile) dans la mégapole du Sud dès le 3e trimestre de cette année.



Ce déploiement devrait se dérouler autour du siège de Viettel, situé au 285, rue Cach Mang Thang Tam (10e arrondissement), a informé Ngô Vinh Quy, directeur général adjoint de la Compagnie générale des solutions d’entreprises relevant de Viettel.



L’installation des équipements devraient être achevée avant le 31 août prochain.



L’opérateur MobiFone a aussi été autorisé à déployer à titre expérimental la 5G. Cette société a l’intention de l’expérimenter dans un parc du 1er arrondissement de la ville.



En mai, Viettel et le groupe suédois Ericsson ont mené avec succès au Vietnam le premier appel utilisant la technologie 5G. L’appel faisait partie du programme de tests techniques 5G de Viettel visant à évaluer l’application de cette technologie dans le pays.



Cet événement a fait du Vietnam l’un des premiers pays à avoir testé avec succès le réseau 5G, après les États-Unis, l’Australie, le Japon et la République de Corée.



Selon Denis Brunetti, directeur général d’Ericsson chargé des pays indochinois et du Myanmar, "Viettel et Ericsson connaissent l’importance de la 5G à l’ère 4.0, qui sera une infrastructure importante au service du développement socio-économique ainsi que l’attraction des investissements directs étrangers, dans le secteur des hautes technologies notamment".



Forte croissance de la 4G





L’installation d’une station 5G de Viettel à Hanoï. Photo: VT/CVN

Au dire d’experts, le coût de construction d’une station 5G est supérieur de trois à quatre fois à celui d’une station 4G. Et la vitesse de connexion sera 40 fois plus rapide que celle de la 4G.



Ces deux dernières années, le Vietnam a connu un fort développement de son réseau 4G. Selon Tào Duc Thang, directeur général de Viettel, fin avril 2019, ce groupe totalisait 17 millions d’abonnés 4G.



La 4G favorise la croissance des services numériques, de radiotélévision en ligne, de l’e-commerce…, contribuant au développement d’une économie numérique.



Le gouvernement a souligné que le réseau 5G joue un rôle important non seulement dans le secteur des sciences et technologies, mais encore dans le développement national à l’ère de la 4e révolution industrielle.-CVN/VNA