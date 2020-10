Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (3e à partir de la droite) lors de la cérémonie d'ouverture de l'ITU Digital World 2020 à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – L’ITU Digital World 2020 a officiellement débuté le 20 octobre au soir. Il s’agit d’un événement virtuel mondial organisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT ou ITU en anglais) et le Vietnam, avec la participation de plus de 50 pays.



Dans son discours d’ouverture, le vice-Premier ministre vietnamien Vu Duc Dam a déclaré que dans le contexte d’épidémie de coronavirus, l’ITU Digital World 2020 se déroulait en ligne grâce à une plate-forme technologique développée par des entreprises vietnamiennes. Il a souligné que les magasins virtuels supprimaient les limites d'espace et de temps tout en permettant des expériences interactives uniques.



“Le Vietnam est un pays avec près de 100 millions d'habitants et une économie ouverte et dynamique. En 2020, le Vietnam devrait connaître une croissance positive, qui devrait atteindre plus de 2%”, a indiqué Vu Duc Dam, ajoutant que le gouvernement vietnamien considérait le développement des infrastructures de télécommunications et des technologies de l'information comme l'une des principales priorités et considérait la transformation numérique comme une solution importante pour un développement plus rapide et plus durable.



A cette occasion, le vice-Premier ministre a réaffirmé l’engagement de Hanoï à soutenir et à promouvoir la coopération avec l'Union internationale des télécommunications (UIT) et ses pays membres pour construire conjointement un monde numérique pour la paix, la coopération et la prospérité.



Selon Houlin Zhao, Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (UIT), le Vietnam est devenu un partenaire important sur de nombreux marchés en Asie, en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cela a fait du Vietnam un brillant exemple en termes de développement des technologies de l'information pour de nombreux pays en développement.



Après la cérémonie d'ouverture, une table ronde ministérielle s'est déroulée en ligne pour discuter du rôle des technologies numériques durant et après la pandémie de COVID-19.



L’ITU Digital World 2020 a lieu du 20 au 22 octobre. Ayant pour thème « Building the digital world together » (Construire ensemble le monde numérique), l'événement comprendra de nombreuses activités pour promouvoir la coopération entre les nations à l'ère numérique.



Selon les organisateurs, l'exposition en ligne sera un moment fort de l’ITU Digital World 2020. L'exposition comprendra des pavillons nationaux pour présenter les réalisations des pays en matière de transformation numérique et près de 200 stands virtuels disposant des écrans 2D ou 3D présentant des informations sur de nombreux produits, services et solutions.-VNA