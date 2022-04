Photo : VNA

Tay Ninh (VNA) – Par procuration du ministère de la Défense, le commandement des gardes-frontières de la province de Tay Ninh (Sud) a organisé le 14 avril une cérémonie pour annoncer et remettre la décision du ministère de la Défense concernant le reclassement du poste de garde-frontière de Tan Binh au niveau de poste-frontière international de Tan Nam.



Le poste-frontière international de Tan Nam est situé dans le hameau de Tan Nam, commune de Tan Binh, district de Tan Bien, province de Tay Ninh, rejoignant le poste-frontière international de Meanchey dans la commune de Krabau, district de Kamchay Mear, province de Prey Veng du Cambodge.



Le poste-frontière international de Tan Nam a été approuvé par le Premier ministre pour reclasser au niveau d'un poste-frontière international en 2017. Le poste-frontière internationale Tan Nam est officiellement entré en service le 19 mai 2021 après près de 5 ans de mise en oeuvre des préparatifs et en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19.



Selon le vice-président du Comité populaire de la province de Tay Ninh, Duong Van Thang, l'entrée en service officielle de la poste-frontière international de Tan Nam a marqué la coopération socio-économique et le développement des deux provinces de Tay Ninh et de Pray Veng. Le poste-frontière international de Tan Nam favorisera le commerce de marchandises, les activités d’import-export des deux localités, ouvrant une nouvelle étape dans la coopération au développement du tourisme entre les deux partie, améliorant notamment les revenus et le niveau de vie des populations dans les régions limitrophes. -VNA