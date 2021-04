Hanoï, 7 avril (VNA) - Le Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), a décidé le 7 avril d'expulser Tat Thanh Cang, ancien membre de l'Organisation du Parti de Ho Chi Minh-Ville, et Le Van Phuoc, membre du Comité du Parti de la province centrale de Phu Yen et Secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et ancien président du Tribunal populaire de Phu Yen.

Tat Thanh Cang expulsé du Parti. Photo : VNA

Après avoir examiné les propositions de la Commission du contrôle du CC du PCV, le Secrétariat a constaté que tout en assumant son rôle de membre du Comité central du Parti et de secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Tat Thanh Cang avait violé le principe du centralisme démocratique et la réglementation du travail ; les compétences, principes et le processus de règlement du travail ; les réglementations du Parti et des Lois de l’Etat, causant de graves dommages et des pertes au budget de l'État.

Tat Thanh Cang avait été poursuivi par la police d’enquête de la ville pour «violation des règlements sur la gestion et l’utilisation des biens de l’État, causant des pertes et du gaspillage».

Pendant ce temps, Le Van Phuoc, sous sa responsabilité en tant que membre du Comité du Parti de la province de Phu Yen et secrétaire du comité chargé des Affaires du Parti et président du Tribunal populaire de Phu Yen, a enfreint les règlements du Parti ainsi que le principe de la gestion financière, causant de graves conséquences. Le Huu Phuoc a été condamné à 12 ans et demi de prison pour «détournement de fonds» par le Tribunal populaire de la ville de Da Nang.

Les deux violations sont graves, créant l’opinion publique et affectant gravement le prestige de l’organisation du Parti, a déclaré le Secrétariat. - VNA