Hanoi, 17 août (VNA) - A l’approche de l’anniversaire de la Révolution d’août et de la fête nationale du 2 septembre, un camp des «jeunes agissant suivant les enseignements du Président Hô Chi Minh» a été organisé les 15 et 16 août à Tân Trào, dans la province septentrionale de Tuyên Quang.

Un numéro artistique au camp. Photo : VNA



Des jeunes venus de Tuyên Quang et des provinces voisines ont participé à des échanges culturels et sportifs, et ont visité les sites emblématiques de Tân Trào.



Tân Trào est classée «Site historique national spécial». L’ancienne capitale de la résistance est devenue la première commune de Tuyên Quang à répondre aux critères de la Nouvelle ruralité. Un succès digne de son passé.

Tân Trào se trouve dans une petite vallée du district de Son Duong, province de Tuyên Quang (Nord), nichée entre montagne et jungle.

En mai 1945, l’Oncle Hô quitte Cao Bang, proche de la frontière chinoise, pour s’établir à Tuyên Quang, à environ 150 km de Hanoi, afin de diriger le mouvement révolutionnaire national. Il choisit la commune de Tân Trào comme base de résistance avant la révolution d’août 1945.

Tân Trào fut aussi la capitale temporaire de la zone libérée. C'est ici que le Parti communiste du Vietnam convoque, le 13 août 1945, un congrès national pour décider de l’insurrection générale afin de prendre le pouvoir.

Le 16 août 1945, le Congrès national des représentants du peuple de Tân Trào (Assemblée nationale), en session dans cet endroit, approuve dix grandes politiques du Viêt-minh (Front de l’indépendance du Vietnam), choisit le drapeau national (rouge à étoile d'or) et l’hymne national - Tiến quân ca (Marche de l’armée). De plus, il élit le Comité de libération nationale du Vietnam, dit Gouvernement provisoire, avec à sa tête Hô Chi Minh.

C’était dans cette commune que le Parti communiste vietnamien et le Président Hô Chi Minh ont pris les décisions ayant conduit au soulèvement général d’août 1945. - VNA