Photo: tapchitaichinh.vn

Hanoï (VNA) – La Directive n°02/CT-TTg du 26 avril 2022 du Premier ministre relative au développement de l'e-Gouvernement vers le gouvernement numérique, en faveur de la transformation numérique nationale, vient d’être signée par le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.



Pour continuer à développer l'e-gouvernement vers un gouvernement numérique et promouvoir la transformation numérique nationale, le Premier ministre a ordonné de renforcer la gestion des investissements pour en assurer l'efficacité, ainsi que la sécurité des informations et des réseaux. Il a particulièrement souligné l’importance du réseau des Centres d'opérations intelligent (IOC) dont la mise en place devra être achevée en juin 2022.



Il est également nécessaire de mettre en place ou de mettre en place à titre expérimental une plateforme d’analyse et de traitement des données agrégées de niveau ministériel et provincial, dans le but de stocker, synthétiser, analyser et de traiter des données sur le développement socio-économique en provenance de différentes sources, créant ainsi de nouvelles données et informations au service de l’e-gouvernement et du gouvernement numérique. La date limite : décembre 2022.



En outre, d’ici décembre 2022, il faut lancer une application de données démographiques, d’identification et d’authentification électronique pour fournir des services publics en ligne, en donnant la priorité aux services publics essentiels. Il est de plus important d’accélérer la transition vers IPv6, en privilégiant la transition pour le portail de fonction publique au service de la population et des entreprises.

Photo: baochinhphu.vn



Le travail consiste également à établir un réseau communautaire de technologie numérique pour soutenir la mise en œuvre du gouvernement numérique, de l'économie numérique et de la société numérique, à donner un classement annuel sur le niveau de développement de l'e-gouvernement, du gouvernement numérique et de la transformation numérique pour des agences et organisations, à prendre des mesures pour encourager les personnes à utiliser les services de signature numérique à distance pour effectuer des démarches administratives dans l'environnement électronique…



Des cours de formation sur la transformation numérique devront être organisées en 2022 à l’intention de 10.000 cadres au moins au sein des agences publiques de niveau central et local, des groupes et compagnies générales publics, des médias.



La numérisation d’activités de la population et des entreprises sera également accélérée, de même que le développement et l’utilisation de produits et services numériques produits au pays et la mise en œuvre pilote d'assistants virtuels au service des fonctionnaires…-VNA