Table-ronde sur les 50 ans d’application du Testament de Hô Chi Minh. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - « Les 50 ans de mise en œuvre du Testament de Hô Chi Minh sur l’édification du Parti » était le thème de la table-ronde, organisée ce lundi à Hanoï par l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et le journal Nhân Dân – Le Peuple.



Nguyên Xuân Thang, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a affirmé : « Le Testament du président Hô Chi Minh a été d’une importance capitale pour l’édification du Parti communiste du Vietnam. Il donne des directives précises en matière de pouvoir, d’organisation, de déontologie et d’idéologie. Le parti se doit aujourd’hui de l’adapter à la nouvelle conjoncture. »



Les premières parties du Testament sont consacrées à l’édification du Parti communiste du Vietnam qui fut première préoccupation politique de Hô Chi Minh. Selon lui, seul un Parti politique intègre et puissant peut mener à la victoire. Ses recommandations éclairées ont aidé le pays à affronter les difficultés pour le mener vers la modernité et un développement durable. Un peuple riche, un pays puissant, indépendant et autonome, tel fut le crédo du président Hô Chi Minh toute sa vie durant. -VOV/VNA