Son La (VNA) - La Fédération du travail de la province de Son La (Nord) organise du 13 au 15 mai dans la ville de Son La un programme d'échange des expériences avec une délégation de l'Union des syndicats de quatre provinces laotiennes de Hua Phan, de Luang Prabang, d'Oudomxay, de Luang Namtha.

Selon Hoang Ngan Hoan, présidente de la Fédération du travail de Son La, ce programme vise à concrétiser la diplomatie populaire, contribuant à renforcer la solidarité et l'amitié entre le Vietnam et le Laos en général et plus particulièrement entre Son La et les provinces au Nord du Laos.

Il s'agit également d'une bonne occasion pour les parties d'échanger des expériences, d'améliorer l'efficacité dans le mouvement des travailleurs dans la nouvelle période.

Dans le cadre du programme, les parties se sont entretenues et ont participé à une formation sur les activités syndicales.

Lors de l'entretien, elles ont affirmé que les organisations syndicales des provinces continueraient d'intensifier leurs relations de solidarité.

A cette occasion, la délégation laotienne a travaillé avec les syndicats de deux entreprises dans le district de Moc Chau. -VNA