Hanoi (VNA) - L’Association des agriculteurs vietnamiens et les autorités de la province de Son La ont organisé dimanche, 29 mai, un symposium intitulé «Établir l’association et une génération d’agriculteurs dans l’ère d’industrialisation et de modernisation pour 2030, vision pour 2045».

Le vice-président du comité populaire provincial de Son La, Nguyên Thành Công (Photo: danviet.vn)

L’association des agriculteurs joue un rôle de plus en plus important dans le développement du secteur primaire et le programme d’instauration d’une nouvelle ruralité, a affirmé le vice-président du comité populaire provincial de Son La, Nguyên Thành Công.



«Dans la période d’intégration économique mondiale, il faut permettre aux agriculteurs de maîtriser les technologies avancées pour développer l’agriculture intelligente. Notre province a mis en place, à titre expérimental, d’une plateforme électronique à l’adresse nongsansonla.vn pour inciter les agriculteurs à recourir au commerce électronique», a-t-il dit. - VOV/VNA