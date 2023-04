Des délégués participent au symposium. Photo: VNA



Son La (VNA) – Un symposium intitulé "Victoire du Haut-Laos en 1953 - significations historiques et leçons" a eu lieu le 13 avril dans la province septentrionale de Son La, à l’occasion du 70e anniversaire de cette victoire.



Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre vietnamien de la Défense Le Huy Vinh a affirmé que la Victoire du Haut-Laos de 1953 était toujours un jalon important dans la résistance contre les colonialistes français, un symbole vivant de l’amitié fidèle et de l’alliance de combat Vietnam – Laos. Elle montrait également la vision stratégique et la direction juste et créative de la Commission militaire générale et du Commandement de l’Armée populaire du Vietnam.



Le secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Son La, Nguyen Huu Dong, a affirmé que les valeurs historiques des relations d’amitié et de solidarité spéciales entre le Vietnam et le Laos dans les combats étaient toujours conservées et développées par les générations des dirigeants des deux pays. Il a ajouté que les autorités et la population de Son La accordaient toujours une grande priorité au développement des liens avec les provinces lao, les considérant comme un atout inestimable des deux peuples.



Près de 80 de rapports et d’allocutions envoyés au symposium ont fait ressortir la vision stratégique, la direction juste et créative du Comité central du Parti du travail du Vietnam, la créativité, le héroïsme et la volonté de surmonter les difficultés des unités participant à la campagne du Haut Laos, le développement des relations Vietnam – Laos... -VNA