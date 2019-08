Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité du Parti du bloc des organes du ressort central, celui du bloc des entreprises du ressort central et le magazine "Communiste" ont organisé le 22 août à Hanoi un séminaire scientifique ayant pour thème « Suivre l’exemple du Président Ho Chi Minh ».

A l’ouverture du séminaire, secrétaire du Comité du Parti du bloc des organes du ressort central, Son Minh Thang, a estimé que ce séminaire visait à exprimer le respect des cadres, des membres du Parti, des travailleurs de ces blocs pour le Président Ho Chi Minh. C’est aussi l’opportunité pour honorer les bons exemples dans la campagne «Suivre l’exemple du Président Ho Chi Minh ».

Selon lui, les avis présentés lors du séminaire ont contribué à approfondir des connaissances des cadres et des membres du Parti sur l’exemple du Président Ho Chi Minh et son application dans le nouveau contexte.

Les participants ont écouté présenter des interventions sur des leçons d’expériences, des solutions, des propositions pour mieux appliquer le Testament du Président Ho Chi Minh,

Par la même occasion, une exposition sur “ 50 ans de l’exécution du Testament du Président Ho Chi Minh (1969-2019) a été inaugurée à la Bibliothèque nationale à Hanoi. Y sont exposés plus de 700 documents, objets, photos et documentaires retraçant les réalisations du pays au cours des 50 dernières années.

L’exposition porte sur quatre contenus : le Président Ho Chi Minh : vie et œuvre ; le Testament du Président Ho Chi Minh : contenu, signification et valeur historique ; Les acquis des 50 ans de l’exécution du Testament du Président Ho Chi Minh ; Etudier et suivre l’exemple moral du Président Ho Chi Minh.

Clôture le 20 septembre. -VNA