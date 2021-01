Hanoi (VNA) – L’organisation réussite du 13e Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV) garantira la politique forte et solide pour le développement du socialisme au Vietnam et sera une nouvelle motivation et une stabilité pour son développement socio-économique, a déclaré l’ambassadeur de Chine au Vietnam Xia Bo, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

L’ambassadeur de Chine au Vietnam Xia Bo a déclaré à la VNA que l'organisation réussite du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) sera un nouveau moteur du développement socio-économique du Vietnam. Photo : VNA



Il s’est déclaré convainçu que de nouvelle équipe des dirigeants élus continuera à mener l’œuvre socialiste au Vietnam pour obtenir de nouvelles réalisations.

Le 13e Congrès national du Parti est un événement extrêmement important dans la vie politique du Vietnam, ainsi qu’un jalon important dans le processus de développement du Parti et de son pays, jouant un rôle d'orientation vers l'avenir.

La communauté internationale, y compris la Chine, est particulièrement intéressée par le 13e Congrès national du PCV, a-t-il fait savoir.

Lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire général du PCV, président du Vietnam Nguyen Phu Trong en septembre de l'année dernière, le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, a clairement indiqué que le PCC soutenait le PCV dans l’organsiation réussite de son 13e Congrès, était prêt à continuer à aider dans sa capacité pour l'oeuvre de la construction du socialisme au Vietnam.

La Chine croit que le 13e Congrès national du PCV sera couronné de succès, souhaite que la cause du socialisme vietnamien progresse régulièrement.

Le diplomate chinois a également passé en revue des réalisations importantes obtenues par le Vietnam après 35 ans de mise en œuvre du Renouveau sous la direction du Parti.

Il a cité quelques exemples : la croissance de 2,91% du Vietnam en 2020 est toujours un succès dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et est parmi les plus élevées au monde ; la présidence de l’ASEAN et la participation au Conseil de Sécurité de l’ONU en tant que membre non permanent. Tou cela a contribué à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale.

Sous la présidence du Vietnam, le Partenariat régional économique global a été signé, créant le plus grand accord de libre-échange du monde, a-t-il dit.

Les acquis de développement que le Vietnam a remportés sont dûs à la direction inflexible du Comité central du Parti et au soutien d'un grand nombre des habitants, comme en Chine. Cela a clairement démontré l'avantage unique du régime socialiste des deux pays. La réussie du socialisme en Chine et au Vietnam a une grande importance internationale, apportant une contribution importante au développement de la civilisation et au progrès humain, a-t-il souligné.

L’ambassadeur de Chine au Vietnam Xia Bo. Photo: VNA



Il a également apprécié le rôle du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong dans l’édification du Parti sain et puissant, un facteur décisif pour maintenir le développement sans cesse du PCV et de son pays.

2021 est la première année du CC du PCV du 13e mandat et la première année où la Chine ouvre un nouveau trajet pour accélérer la construction et la modernisation du pays de manière intégrale, a-t-il dit.

Face à la nouvelle situation, les deux Partis et les deux pays doivent renforcer leur coopération dans tous les domaines, des échanges de stratégie de haut niveau, approfondir l'échange d'expériences dans l’édificationa du Parti et la gestion du pays et ouvrir une nouvelle hauteur pour la cause de socialisme des deux pays et des relations biatérales dans la nouvelle époque, a-t-il conclu. -VNA